Нотариусы стали проверять долги умерших граждан

Нотариусы при открытии наследственного дела стали проверять данные о финансовом положении умерших граждан в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Об этом стало известно в ходе семинара в Московской городской нотариальной палате.

Долги передаются по наследству. Это известный для юристов факт. Однако для наследников такой факт нередко становится неприятным сюрпризом.

Пять лет назад вступил в силу закон, который ввел процедуру личного банкротства граждан. Ее смысл в том, чтобы дать последний шанс людям, попавшим в крайне тяжелую финансовую ситуацию.

Человек сможет списать неподъемные долги, пройдя через трудную и неприятную процедуру. При этом автоматического прощения абсолютно всех долгов не будет. У человека проверят имущество и заберут все, что можно забрать для погашения долга. Оставят только самый минимум. Лишь после того, как станет ясно, что больше взять нечего, в деле поставят точку: человека объявят банкротом, а оставшиеся долги спишут.

Если же человек умрет во время разбирательства, а такое, как выяснилось, иногда случается, это не будет поводом остановить процедуру банкротства.

"В этих условиях нередко участниками процедур, предусмотренных при банкротстве, становятся нотариусы. Происходит это в случае смерти человека, который сам заявил о своей несостоятельности или таковые претензии были предъявлены в отношении него кредиторами либо уполномоченными органами", - рассказывают в Московской городской нотариальной палате.

Исполнение прав наследников останавливается, пока не будут удовлетворены права кредиторов. В том числе - за счет общего имущества супругов

С момента, когда гражданин заявил о своем желании возбудить процедуру банкротства, особая роль принадлежит финансовому управляющему - все сделки с имуществом потенциального банкрота должны происходить с его письменного согласия. А с даты признания человека банкротом все сделки с имуществом стоимостью от 50 тысяч рублей подписывает только финансовый управляющий.

Финансовый управляющий также может оспорить все сделки по отчуждению имущества должника за три предшествующих года, в том числе брачные договоры и соглашения о разделе имущества, поэтому спрятать таким образом собственность от кредиторов не получится.

"В случае смерти наследодателя-банкрота процедура банкротства не прекращается и его долги подлежат оплате за счет наследственной массы, - поясняют в Московской городской нотариальной палате. - При открытии наследственного дела нотариус в обязательном порядке проверяет наличие процедуры банкротства на федеральном информационном ресурсе, и если таковая информация там имеется, то в пятидневный срок уведомляет финансового управляющего. Если же процедура возбуждения банкротства на дату смерти еще не была завершена, то финансовый управляющий в те же сроки извещает нотариуса о том, что наследство будет отягощено требованиями кредиторов".

Исполнение прав наследников приостанавливается до тех пор, пока не будут удовлетворены права кредиторов. Финансовый управляющий может даже потребовать выделения доли умершего банкрота из общего имущества супругов.

Иными словами, не исключено, что, к примеру, вдове придется расстаться с какими-то вещами, например, машиной, или выплатить за них компенсацию.

"Очень часто наследники пытаются отказаться от наследства в пользу других родственников, ошибочно предполагая, что таким образом они смогут сохранить имущество за своей семьей, - рассказывают в нотариальной палате. - При настойчивости наследников нотариус не может не принять такое заявление, но обязан предупредить, что долги все равно будут погашены за счет наследственного имущества, а попытки избежать ответственности приведут только к тому, что обязательства наследодателя-банкрота не будут списаны".

Досье "РГ"

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за все время существования процедуры личного банкротства с октября 2015-го по сентябрь 2020 года несостоятельными стали 240 285 российских граждан. В сентябре 2020 года суды признали несостоятельными рекордные 12,2 тысячи человек, что на 94,6 процента больше, чем в том же месяце 2019 года. За 9 месяцев 2020 года банкротами были признаны 77 тысяч человек, годом ранее за аналогичный период таких судебных решений было 46 731.