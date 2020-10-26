Постановление губернатора Новосибирской области от 26 октября 2020 года № 193 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-03 "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 14.10.2020 № 54-00-02/001-9548-2020, от 23.10.2020 № 54-00-02/001-9819-2020) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 25.09.2020 № 001/001-8887-2020" дополнить словами ", от 14.10.2020 № 54-00-02/001-9548-2020, от 23.10.2020 № 54-00-02/001-9819-2020".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Предприятиям общественного питания при оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра, приостановить оказание услуг общественного питания в период с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (кроме предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания в гостиницах, зданиях (строениях, сооружениях) железнодорожных вокзалов, аэропортов), исключить проведение массовых мероприятий.

Приостановление деятельности по оказанию услуг общественного питания не распространяется на деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке заказов, обслуживанию навынос, без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей.".

А.А.Травников







