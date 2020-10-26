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Новый iPhone 12 уронили с большой высоты. Что с ним стало

Текст:   Антон Благовещенский
26.10.2020,  
12:26
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Авторы канала EverythingApplePro провели полномасштабный дроп-тест новых смартфонов iPhone 12 и 12 Pro, экран которых покрыт новым защитным стеклом Ceramic Shield - более устойчивым к повреждениям, как утверждает Apple.

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Обе модели с достоинством выдержали падение с высоты около метра - это была имитация того, что смартфон выпадает из рук, когда его достают из кармана. Затем была проведена более жесткая проверка - аппараты упали на бетонный пол с уровня головы (как если бы владелец уронил девайс во время разговора). Ее новинки также прошли успешно, отделавшись царапинами на краске.

Даже падение экраном плашмя вниз iPhone 12 и 12 Pro выдержали почти полностью - только "прошка" продемонстрировала несколько битых пикселей. После этого настал черед швыряний с трехметровой высоты - для этого испытателям пришлось залезть на стремянку.

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iPhone 12 Pro выдержал одно такое падение без последствий, его младший брат отказался включать камеру, хотя внешне остался невредим. Заставить переднюю и заднюю грани iPhone 12 покрыться трещинами удалось, только уронив его со стремянки плашмя. В то же время iPhone 12 Pro треснул только сзади.

Так что аппараты, похоже, действительно стали прочнее, резюмируют жестокие блогеры.

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