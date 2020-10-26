Оборот предприятий общепита за 9 месяцев снизился почти на четверть

На протяжении последних пары лет общепит устойчиво рос, однако события этого года, конечно, нанесли ему существенный вред. По данным Росстата, оборот предприятий сектора за 9 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году снизился почти на четверть, отмечает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сфера питания вне дома начинает восстанавливаться, однако выручка в целом по отрасли до сих пор критически мала. Про полное восстановление сейчас говорить достаточно сложно. В период ослабления пандемии востребованность услуг общепита постепенно возрастает, но все равно в меньших объемах, чем это было до коронавируса", - констатирует Евтухов.
Медленное восстановление, по его словам, связано и с устаревшими и излишне детализированными обязательными требованиями в этой сфере. Сейчас Роспотребнадзор при участии бизнеса ведет работу по актуализации устаревших требований, содержащихся в СанПиНе. "Мы же считаем, что новые санитарные правила не должны дублировать нормы техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также ужесточать его требования и содержать избыточные, невыполнимые требования. Санитарные правила должны быть выполнимы, просты и понятны широкому кругу предпринимательского общества", - говорит Евтухов.
На темпы восстановления влияет также нежелание людей рисковать с каждым появлением в общественном месте. Ситуацию, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, усугубляет и усиление конкуренции со стороны супермаркетов, которые помимо продуктов стали доставлять готовую еду собственного производства.
Наименее пострадавшими пока выглядят крупные сети ресторанов быстрого питания, а также дорогие рестораны со своими шефами и кухнями. Сильнее всего пострадает самый массовый сегмент средних ресторанов, из которых только 30% смогут заняться доставкой в силу особенностей бизнеса.