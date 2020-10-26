Оборот предприятий общепита за 9 месяцев снизился почти на четверть

Новости

Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин на встрече с Мишустиным заявил о поддержке проекта бюджета Госдумой 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам 17:03
В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы 16:59
Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени 16:57
Бывший президент Киргизии объявил голодовку 16:56
Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ" 16:47
Россия и Греция подписали меморандум о проведении Года истории двух стран 16:38
В Подмосковье таксиста забили до смерти в очереди за фастфудом 16:26
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка на квадроцикле 16:23
"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!" 16:12
В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Оборот предприятий общепита за 9 месяцев снизился почти на четверть

Текст: Светлана Ментюкова
Во многих странах кафе, бары и рестораны из-за роста заболеваемости снова могут работать только на вынос. В России власти не хотят возвращаться к жестким мерам. Отрасль, в которой работают 1,5 млн человек, может не выдержать еще одного карантина.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На протяжении последних пары лет общепит устойчиво рос, однако события этого года, конечно, нанесли ему существенный вред. По данным Росстата, оборот предприятий сектора за 9 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году снизился почти на четверть, отмечает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сфера питания вне дома начинает восстанавливаться, однако выручка в целом по отрасли до сих пор критически мала. Про полное восстановление сейчас говорить достаточно сложно. В период ослабления пандемии востребованность услуг общепита постепенно возрастает, но все равно в меньших объемах, чем это было до коронавируса", - констатирует Евтухов.

Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды

Медленное восстановление, по его словам, связано и с устаревшими и излишне детализированными обязательными требованиями в этой сфере. Сейчас Роспотребнадзор при участии бизнеса ведет работу по актуализации устаревших требований, содержащихся в СанПиНе. "Мы же считаем, что новые санитарные правила не должны дублировать нормы техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также ужесточать его требования и содержать избыточные, невыполнимые требования. Санитарные правила должны быть выполнимы, просты и понятны широкому кругу предпринимательского общества", - говорит Евтухов.

Из ста человек, ранее посещавших бары, кафе и рестораны, после пандемии эту привычку сохранили всего сорок

На темпы восстановления влияет также нежелание людей рисковать с каждым появлением в общественном месте. Ситуацию, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, усугубляет и усиление конкуренции со стороны супермаркетов, которые помимо продуктов стали доставлять готовую еду собственного производства.

649,3 миллиарда рублей, по данным ФНС, перечислила отрасль общественного питания налогов, сборов и страховых взносов в бюджет в 2019 году, это на 63% больше, чем в 2018-м

Наименее пострадавшими пока выглядят крупные сети ресторанов быстрого питания, а также дорогие рестораны со своими шефами и кухнями. Сильнее всего пострадает самый массовый сегмент средних ресторанов, из которых только 30% смогут заняться доставкой в силу особенностей бизнеса.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей
Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой