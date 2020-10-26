Оборот предприятий общепита за 9 месяцев снизился почти на четверть

Во многих странах кафе, бары и рестораны из-за роста заболеваемости снова могут работать только на вынос. В России власти не хотят возвращаться к жестким мерам. Отрасль, в которой работают 1,5 млн человек, может не выдержать еще одного карантина.

На протяжении последних пары лет общепит устойчиво рос, однако события этого года, конечно, нанесли ему существенный вред. По данным Росстата, оборот предприятий сектора за 9 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году снизился почти на четверть, отмечает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Сфера питания вне дома начинает восстанавливаться, однако выручка в целом по отрасли до сих пор критически мала. Про полное восстановление сейчас говорить достаточно сложно. В период ослабления пандемии востребованность услуг общепита постепенно возрастает, но все равно в меньших объемах, чем это было до коронавируса", - констатирует Евтухов.

Медленное восстановление, по его словам, связано и с устаревшими и излишне детализированными обязательными требованиями в этой сфере. Сейчас Роспотребнадзор при участии бизнеса ведет работу по актуализации устаревших требований, содержащихся в СанПиНе. "Мы же считаем, что новые санитарные правила не должны дублировать нормы техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также ужесточать его требования и содержать избыточные, невыполнимые требования. Санитарные правила должны быть выполнимы, просты и понятны широкому кругу предпринимательского общества", - говорит Евтухов.

Из ста человек, ранее посещавших бары, кафе и рестораны, после пандемии эту привычку сохранили всего сорок

На темпы восстановления влияет также нежелание людей рисковать с каждым появлением в общественном месте. Ситуацию, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, усугубляет и усиление конкуренции со стороны супермаркетов, которые помимо продуктов стали доставлять готовую еду собственного производства.

649,3 миллиарда рублей, по данным ФНС, перечислила отрасль общественного питания налогов, сборов и страховых взносов в бюджет в 2019 году, это на 63% больше, чем в 2018-м

Наименее пострадавшими пока выглядят крупные сети ресторанов быстрого питания, а также дорогие рестораны со своими шефами и кухнями. Сильнее всего пострадает самый массовый сегмент средних ресторанов, из которых только 30% смогут заняться доставкой в силу особенностей бизнеса.