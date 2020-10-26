Опубликован топ вопросов по вакцине от COVID-19 "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. Сегодня на сайте Роспотребнадзора появился специальный раздел, в котором даны ответы на самые часто задаваемые вопросы об этой вакцине.

Эксперты раскрыли механизм действия препарата и его особенности, сообщили сроки и детали проведения исследований. Кроме того, в разделе приведена ссылка на инструкцию к вакцине с полным описанием состава препарата.

Раздел будет дорабатываться и дополняться по мере поступления новой информации, уточнили в Роспотребнадзореwe.