Опубликована деловая программа форума "Здоровое общество"

Форум "Здоровое общество" состоится 27 октября 2020 года на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках мероприятия эксперты обсудят работу систем здравоохранения в условиях распространения COVID-19, вопросы вакцинации населения, проблемы борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, кадровый потенциал системы здравоохранения, а также реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Мероприятие пройдет под девизом "Отвечая глобальным вызовам".

В рамках деловой программы форума "Здоровое общество" состоится пленарная сессия "Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам", в которой примут участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. Клюге, председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Морозов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Также в ходе мероприятия состоится ряд дискуссий на темы: "Забота о старшем поколении как важный фокус социальной политики: вызов времени", "ВИЧ и COVID-19: усиленный контроль рисков", "Вакцина против COVID-19: по направлению к цели", "Диабет второго типа: важный фокус государственной ответственности", "Наперекор COVID-19: новые форматы в борьбе с онкологическими заболеваниями", "Определяя стратегию в демографическом развитии к 2030 году: выработка решений в эпоху потрясений", "Модернизация системы кадрового обеспечения как ответ на вызов времени", "Уроки пандемии: время быстрых решений без права на ошибку".

Более подробная информация представлена на сайте форума - forumhealth.ru.