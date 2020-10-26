Переболевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью

Обследования детей, которые переболели коронавирусом, говорят об угрозе низкой фертильности следующих поколений. Об этом со ссылкой на представителя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову сообщает РИА Новости.

- Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений, - сказала Намазова-Баранова.

Кроме того, она добавила, что у детей, перенесших COVID-19 даже бессимптомно, на 30 процентов снижаются когнитивные функции. По этим причинам, она посоветовала внимательно наблюдать за ребятами, которые в любой форме переболели этой инфекцией.