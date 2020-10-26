Первый переданный в войска БПЛА "Орион" показали на видео

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орион", уже производящиеся серийно для российской армии, способны нести на себе различные виды специально разработанных боеприпасов, а также обладают высокой автономией, в том числе в условиях агрессивной радиоэлектронной обстановки.

Об этом и многом другом рассказывается в свежей программе "Смотр" от телеканала НТВ, наглядно демонстрирующей возможности беспилотника. В частности, в арсенале БПЛА сейчас имеются недорогие малогабаритные средства поражения, разработанные на основе стандартных боевых частей РСЗО "Град". Это управляемые авиабомбы весом 20 и 50 килограммов с раскладывающимся крылом, что позволяет им планировать точно на цель. Также в арсенале - корректируемые авиабомбы КАБ-20, малогабаритные ракеты.

Как уже писала "РГ", "Орион" оборудован тремя точками подвески - две под консолями крыла и одна - под фюзеляжем. Максимальная масса сбрасываемого груза - 200 килограммов. Примечательно, что изначально БПЛА создавался все-таки как разведчик, однако теперь его возможности существенно расширены.

Ранее сообщалось, что дрон может находиться в воздухе сутки, двигаясь со средней скоростью 200 километров в час. Однако за счет аэродинамических качеств, близких к планеру, при определенных условиях время полета может оказаться и больше.

Пункт управления БПЛА включает в себя рабочие места командира, операторов управления дронами и операторов управления целевой нагрузкой. Все изначально разрабатывалось так, чтобы не было необходимости задействовать профессиональных летчиков. Взлет и посадка также осуществляются на автомате, операторы следят, чтобы не возникло аварийной ситуации, и при необходимости могут остановить взлет или отдать команду уйти на второй круг при приземлении.

Примечательно, что система посадки имеет три уровня. Первый - спутниковая навигация, так называемый "мирный" способ. Но в военное время спутники могут быть выведены из строя, отключены или заглушены. На этот случай есть вторая система - радиолокационная. Для "Ориона" разработан специальный посадочный двухдиапазонный локатор, который уже неоднократно применялся на практике в экстремальных условиях - БПЛА испытывался в Сирии. Третья система посадки - лазерная, на тот случай, если поставлены мощные помехи для локатора.

Напомним, Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион" в апреле нынешнего года.