Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре

Известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго может принять участие в одном из следующих заседаний Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Об этом сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

По словам Владимира Толстого, приглашение принять участие в заседании совета, намеченного на 27 октября, Пласидо Доминго получил от президента РФ Владимир Путина.

"Президент пригласил его принять участие в заседании. Но не получилось из-за графика - в воскресенье Пласидо Доминго улетел. Если будет похожая ситуация, когда артист окажется в России, и в это время будет заседание Совета, возможно, его снова пригласят", - цитирует Толстого ТАСС.

Напомним, Пласидо Доминго приезжал в Россию, чтобы выступить на сцене Большого театра. 21 октября Доминго продирижировал оперой Джакомо Пуччини "Манон Леско", а 24 октября уже в качестве певца вновь вышел на Историческую сцену театра, где состоялся гала-концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере".

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, российская публика сможет снова увидеть Доминго в феврале 2021 года. 12 и 14 февраля под управлением маэстро пройдут представления оперы Джакомо Пуччини "Богема". В середине апреля Доминго исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Джузеппе Верди, а в мае выступит в роли Жоржа Жермона в вердиевской же "Травиате".