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26.10.2020 19:28
Рубрика: Общество

Исследования выявили пациентов, которым не помогает плазма крови

Текст: Ольга Орлова

Ученые получили новые результаты обследований, которые говорят о том, что считавшаяся чуть ли не панацеей восстановительная плазма, полученная из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и переданная больным, не помогает им выздороветь.

Фото: iStock
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Подобный метод действительно показал свою эффективность в борьбе против эпидемии дифтерии в 1892 году; позже помог ускорить выздоровление от лихорадки Эбола. Поэтому его начали применять и для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Использование крови пациентов, перенесших COVID-19, так называемой реконвалесцентной плазмы, считается одним из перспективных методов лечения. Плазма - это жидкая часть крови, которая переносит красные и белые кровяные тельца и тромбоциты по организму. После заражения инфекцией плазма наполняется антителами, вырабатываемыми иммунной системой, поэтому ее можно брать у людей, которые выздоровели от болезни, и переливать только что заболевшим.

Но в рандомизированном клиническом исследовании, в котором участвовали десятки лечебных учреждений Индии, ученые не обнаружили данных о снижении смертности или улучшения состояния тяжелых больных COVID-19.

Для эксперимента ученые изучили истории болезни 464 пациентов со средним возрастом 52 года, попавших в больницы Индии в период с апреля по июль, и разделили их на две группы. Участники первой группы из 229 человек получали обычный стандарт медицинской помощи, а участникам второй группы из 235 человек провели вначале два переливания плазмы крови выздоровевших людей, после чего группа также лечилась по стандарту госпитальной помощи.

Как сообщают исследователи, через 28 дней 44 участника в группе плазмы (19%) и 41 (18%) в контрольной группе либо умерли, либо болезнь прогрессировала до тяжелой стадии. То есть количество смертей и ухудшений в обеих группах показали примерно равный результат, вне зависимости от того, вводилась ли плазма крови заболевшему или нет.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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При этом представитель британской Национальной службы здравоохранения, которая также проводит крупные рандомизированные контрольные исследования выздоравливающей плазмы, призвала с осторожностью относиться к полученным результатам индийских исследователей. Дело в том, что они применяли плазму с уровнем антител примерно в шесть-десять раз ниже, чем в Великобритании. А для улучшения состояния больных нужно переливать плазму с высоким уровнем антител.

Надо отметить, что подобное рандомизированное проспективное исследование эффективности применения плазмы крови проводили и российские врачи - специалисты Федерального медико-биологического агентства - НИИ пульмонологии ФМБА и Центра крови, а также Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН. И пришли к выводу, что антиковидная плазма снижает смертность тяжелых и среднетяжелых больных, которые дышат самостоятельно, но не может спасти пациентов на ИВЛ. Эти результаты опубликованы в научном журнале "Клиническая практика".

В эксперименте участвовали 146 доноров антиковидной плазмы с высокми уровнем антител к вирусу SARS-CoV-2 и 86 пациентов. Их также разделили на две группы, но не произвольно, как в индийском опыте, а по состоянию больных. В первую были отобраны 20 больных в крайне тяжелом состоянии, находящихся на ИВЛ, во вторую - 66 пациентов со среднетяжелым или тяжелым течением заболевания. Пациенты второй группы получали разные виды плазмы - иммунную и неиммунную.

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