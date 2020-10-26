По делу актера Алексея Баталова задержаны Михаил Цивин и Наталия Дрожжина

Фигурантам громкого скандала о мошенничестве с недвижимостью и счетами семьи актера Алексея Баталова предъявлены обвинения. Об этом сообщили в СК по Москве.

Как заявили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, в столичном подразделении ведомства продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Александра Бастрыкина. Статья - мошенничество в особо крупном размере. В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлены обвинения.

Напомним, что следствием уже признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера. В качестве свидетелей также допрошены еще несколько человек, "обладающих информацией, представляющей интерес для следствия".

Следствие разбирается, как вдова и дочь известного актера Баталова обманом лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

На это имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.

В настоящее время, сказали в СК, фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.