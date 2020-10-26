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26.10.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

Дело Баталова

По делу об обмане вдовы и дочери великого российского актера прошли первые задержания
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В понедельник активное развитие получила криминальная история об имуществе великого советского и российского актера Алексея Баталова. После смерти артиста вдруг выяснилось, что все наследство отошло не его супруге и дочери, а неким "друзьям семьи".
Великий артист Баталов позаботился, чтобы его жена и дочь не нуждались. А они стали жертвами мошенников. Фото: vesti.ru Великий артист Баталов позаботился, чтобы его жена и дочь не нуждались. А они стали жертвами мошенников. Фото: vesti.ru
Великий артист Баталов позаботился, чтобы его жена и дочь не нуждались. А они стали жертвами мошенников. Фото: vesti.ru

Вдова Баталова Гитана Леонтенко через СМИ обратилась за помощью. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным разобраться в этой истории и восстановить справедливость.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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В понедельник стало известно, что следователи задержали Михаила Цивина и Наталью Дрожжину - тех самых "друзей семьи", которым досталось все наследство Баталова.

"В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъявлено обвинение. Они задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что в настоящее время в рамках расследования назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая. "Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест", - рассказали в СКР.

Вдова и дочь актера признаны потерпевшими.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы уже заявили, что следователи ходатайствуют об аресте обвиняемых в мошенничестве. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной, которые обвиняются по ст. 159 УК РФ. Следователи просят арестовать их на срок до 18 декабря", - цитирует ТАСС представителя суда.

После смерти Алексея Баталова вдруг выяснилось, что все наследство отошло не его супруге и дочери, а неким "друзьям семьи". Деньги со счетов на их имена также были сняты

Актер Алексей Баталов скончался в 2017 году. Наследницами после себя он оставил вдову Гитану Леонтенко и младшую дочь Марию, с рождения страдающую от тяжелой формы ДЦП. Чтобы обеспечить безбедное существование любимым женщинам, артист оставил им внушительную сумму и немало недвижимости.

В сентябре 2020 года 85-летняя Гитана рассказала, что их с дочерью обманули те, кого они считали друзьями семьи. По ее словам, актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин убедили ее оформить доверенности на управление всем имуществом в тот период, когда женщине делали серьезную операцию на глазах. К осени Гитана обнаружила, что они с дочерью лишились квартиры на Кутузовском проспекте, квартиры бабушки Марии Баталовой, доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной и мастерской актера, расположенной там же. Деньги с российских и зарубежных счетов на их имена также были сняты.

Все имущество перешло в собственность Дрожжиной по договору пожизненного содержания с иждивением. К слову, Дрожжина и Цивин действительно помогали семье Баталовых, в частности занимались организацией похорон артиста. Но в какую цену выльется такая забота, никто представить не мог.

Крупных ролей, которые принесли бы известность, в карьере самой Дрожжиной не было. Тем не менее она успела сняться в 17 фильмах и сериалах, в том числе в эпизодических ролях в легендарной картине о Штирлице "Семнадцать мгновений весны" и перестроечной "Интердевочке".

Фото: Следственный комитет РФ
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"Они гробовщики, они специально сидят у старых людей, - говорил друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг в рамках передачи "Звезды сошлись" на НТВ. - Есть целая плеяда мошенников, которые переписывают на себя имущество стариков. Этим они занимались не только у Баталовых. Я точно знаю, что Дрожжина владеет немалым количеством квартир, отнятых таким способом. Они действительно обеспеченные люди, они по-актерски втирались в доверие. Возможно, это ее лучшая роль". В ходе телепрограммы гости вспомнили, что Дрожжина участвовала в организации похорон звезды комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Натальи Кустинской, а также знала об имуществе народного артиста СССР Леонида Броневого, умершего в возрасте 88 лет.

Алексей Баталов - один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Персона: Алексей Баталов

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