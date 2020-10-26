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26.10.2020 20:33
Рубрика: В мире

Понедельник - день рабочий

Почему трудовые коллективы Беларуси не поддержали ультиматум оппозиции
Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", объявленного из-за польско-литовского кордона Светланой Тихановской. Напомним, что обласканная на Западе экс-кандидат в президенты республики еще в середине октября угрожала официальному Минску общенациональной забастовкой в случае, если президент Александр Лукашенко не уйдет в отставку.

Впрочем, громкое заявление Тихановской, ставившее целью ослабить экономику Беларуси - на что поляки и литовцы денег не жалеют, - к желаемым последствиям не привело. Не помогло раскрутить панические настроения в республике и предупреждение посольства США, якобы адресованное сотрудникам дипмиссии, заранее запастись всем необходимым на случай беспорядков. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Беларуси Александра Исаева, в понедельник все республиканские предприятия продолжили работу в штатном режиме и ни одно из производств не было остановлено. Начавшие как по команде поступать в анонимные Telegram-каналы фейковые сообщения о начале массовых стачек на заводах быстро опровергались их руководством. Так, сотрудники всех компаний концерна "Белнефтехим", включая "Гродно Азот", Минский тракторный завод и другие предприятия, несмотря на имевшие место попытки провокаций на их проходных, не поддержали призыв оппозиции к забастовке, сообщило информагентство БЕЛТА.

Радзиховский: Оппозиция в Беларуси маргинализируется

Ничего удивительного в этом нет. Попытки разжечь в стране костер, предпринимаемые зарубежными силами, не могли привлечь на "антилукашенковские баррикады" трудоустроенных людей, занятых в реальных секторах белорусской экономики. Если по выходным часть жителей Беларуси выражает свое мнение на несанкционированных акциях протеста, то по будням "несогласные" с политикой официального Минска на улицы не выходят.

В понедельник все предприятия Беларуси работали в штатном режиме

В этом, собственно, как в зеркале отражается присущий белорусскому обществу прагматизм - в обществе появляется понимание, что из гастролирующей по Европе Тихановской "лепят" нового белорусского лидера западные политтехнологи. И все ее нынешние обещания и гарантии не сделают жизнь простых белорусов лучше. Разве что улучшат жизнь самой Тихановской: в октябре она уже получила две премии (одну - от Европарламента, а вторую - от американского Международного республиканского института). Что же до ультиматума Тихановской, призванного спровоцировать новый виток протестной активности в республике, то его поддержали лишь в некоторых местных вузах и часть пенсионеров.

В мире экс-СССР Беларусь

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