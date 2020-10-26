Рекультивация самой большой на Южном Урале, в Челябинске, свалки бытовых отходов вступает в новый этап.

Завершились земляные работы, изменившие ее внешний вид: гора мусора приобрела проектную форму (с несколькими уровнями-площадками и правильными откосами), ей теперь не грозят оползни. Сейчас поверхность этой гигантской трапеции накрывают защитным экраном из нескольких слоев, чтобы затруднить "несвежее дыхание" полигона, отравляющего атмосферу вокруг. Изоляция не позволит проникнуть внутрь свалки и атмосферным осадкам, и они не превратятся в ядовитый фильтрат, впитав в толще мусора всю "химию".

Преображение городской свалки - главный на сегодняшний день "зеленый" проект миллионного мегаполиса, инициированный регионом.

- Это место, где можно видеть основные экологические проблемы Челябинска, - объясняет губернатор Алексей Текслер. - Еще недавно свалка была одним из проблемных очагов. 20 миллионов кубометров мусора на 75 гектарах выбрасывали в атмосферу 60 тысяч тонн вредных веществ. Теперь большая часть технических работ завершена. И это первый шаг в наведении экологического порядка на Южном Урале.

О том, что работающий около 70 лет полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) пора закрывать, в регионе говорили давно. Во-первых, он исчерпал свой ресурс. Во-вторых, принимал мусор со всей округи, хотя и находился практически в центре города, и в буквальном смысле отравлял жителям жизнь. Но закрыть объект-долгожитель удалось лишь в сентябре 2018 года: рекультивация, которая оценивалась в 3,5 миллиарда рублей, попала в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Поставщиком услуг по преображению главного областного мусоросборника назначили тогда предприятие "Росатома" - ФГУП "РосРАО".

Никаких документов о захороненных на старом полигоне отходах нет, поэтому еще на этапе обсуждения возникли сомнения: а вдруг в его "теле" обнаружатся не только относительно безопасные вещества, но и что-то более серьезное? Пробурили более 1200 геологических скважин, однако, говорят строители, совсем уж "нехороших" элементов типа мышьяка, селена, висмута не нашли. Сложности возникли скорее из-за больших масштабов полигона: гора отходов поднялась вверх на 40-45 метров.

Впрочем, главные проблемы, как всегда, не лежат на поверхности. Для их решения в "теле" свалки сейчас создается трубопроводная сеть, предназначение которой - отводить образовавшиеся внутри свалочный газ и фильтрат, способный губить все живое, проникая в грунтовые воды и главную водную артерию Челябинска - реку Миасс. Технологическое оборудование для этих работ уже завезено и его сегодня монтируют на площадке. Объекту отдан высший приоритет. Работы здесь инспектирует лично губернатор, и они не останавливались во время весенних ограничений, вызванных пандемией. Ликвидацию накопленного полигоном вреда можно сравнить с тем, что в городе перестанет дымить крупный металлургический комбинат. Для Челябинска, регулярно попадающего в рейтинги из-за неблагополучной экологической обстановки, это большой шаг вперед.

- Вопросы экологии для нас принципиальны, - объясняет свою позицию и внимание к объекту Алексей Текслер. - Нам во многом еще предстоит научиться жить по новым стандартам. В этой работе важно быть вместе и профессионалам, и активистам экологических движений, всем южноуральцам.

Свалка ТКО стала испытательным полигоном для внедрения эффективных экологических решений

Главный специалист РосРАО по проектам Уральского региона Дмитрий Тюрин подчеркивает: стройку удалось организовать "без какой-либо чрезвычайщины". Средства федерального бюджета перечислены в полном объеме, и это важно в нынешней ситуации, подтверждает возглавивший координационный совет при губернаторе председатель общественной организации "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов. Полученных денег, констатирует он, достаточно, чтобы выполнить все планы.

- Негативное влияние свалки на окружающую среду уже в конце 2020 года заметно снизится, - прогнозирует первый замминистра экологии области Яна Куприкова. - К этому времени будет создан и архитектурно-ландшафтный визуальный образ территории.

Осенью следующего года, по завершении технического этапа рекультивации, начнется биологический: поверхность полигона покроют плодородным слоем почвы, засеют травой. Следующей весной на участках, отвоеванных у мусора, собираются высадить деревья. Это будут сосны и ели. В результате получится зеленый холм, который можно использовать, к примеру, как смотровую площадку или место для экскурсий. В будущем здесь возможно также появление каких-нибудь легких конструкций, но не более. Дело в том, что площадка никогда не приобретет достаточной устойчивости: из-за дегазации свалки специалисты не исключают образования пустот внутри мусорной горы, просадки грунта. Поэтому о капитальных строениях не может быть и речи. В качестве возможного варианта возвращения пострадавших земель в хозяйственный оборот допускается установка теплиц для выращивания цветов.

Однако региональные власти решили посоветоваться на этот счет с горожанами, узнать, какие идеи по поводу будущего использования полигона есть у них. Одним из наиболее удачных признан проект жительницы области, предложившей после окончания всех работ увенчать вершину "горы" ветряной мельницей. Природа устала от техногенного влияния человека, просит невмешательства и естественных с ней отношений, - так объяснила идею арт-объекта победитель конкурса.

Специалисты подрядной организации, комментируя приближение финальной стадии рекультивации, говорят, что наладка и пуск оборудования, всех инженерных систем не будет простым делом, поскольку ряд технологий применяется впервые. Полигон бытовых отходов в Челябинске, по сути, стал еще и испытательным полигоном для внедрения эффективных экологических решений, которые можно будет затем использовать для ликвидации накопленного вреда на других подобных объектах. По словам главы региона, на очереди теперь рекультивация свалок в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке. Область ведет переговоры с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о включении этих объектов в проект "Чистая страна" по аналогии с челябинской, преображение которой станет крупнейшим подобным проектом в стране.