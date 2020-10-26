Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян

В эксклюзивном интервью "Российской газете" чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ сообщил, когда власти Кореи вернут режим безвизового посещения для граждан РФ, который действовал с 1 января 2014 года и был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Дипломат назвал ограничения "временными".

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента "РГ", Ли Сок Пэ заявил следующее:

"Я очень рад, что с 27 сентября возобновлено авиасообщение между Республикой Корея и Россией и для граждан Республики Корея отменены ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Въезд наших граждан в Россию был ограничен в связи с принятием решения правительства России о запрете въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию (18 марта). Однако и в период действия этого запрета правительство Республики Корея не запрещало российским гражданам въезжать в нашу страну.

В настоящее время действие соглашения о взаимной отмене визовых требований между Республикой Кореей и Россией приостановлено, но это временная мера, вызванная необходимостью управления ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса.

Приостановлено действие соглашений о безвизовом режиме при взаимных поездках граждан не только с Россией, но и с другими 56 странами мира. Мы предполагаем, что в дальнейшем в соответствии с изменением ситуации с распространением коронавирусной инфекции вопрос о возобновлении действия соглашения будет пересмотрен".

В интервью, которое было приурочено к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом, Ли Сок Пэ дал оценку состояния двустороннего сотрудничества, указал на наиболее перспективные направления взаимодействия, отметил, что корейцам нравится в России, а что - нет, а также обратился к россиянам, выразив надежду на скорейшую победу над коронавирусом.

Полный текст интервью посла республики Корея Ли Сок Пэ будет опубликован на сайте "РГ" позднее.