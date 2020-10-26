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26.10.2020 18:30
Рубрика: Власть

Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин

Более четырех миллиардов рублей правительство готово направить в следующем году на программу сельской ипотеки. Финансирование, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишутин, увеличено почти в три раза в сравнении с этим годом. "Без нормальных, комфортных условий для пребывания людей на селе невозможно их туда приглашать", - сказал он в ходе беседы с руководством Государственной Думы и думских фракций.

Фото: iStock
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В этом году, несмотря на кризис, кабинет министров с подачи Госдумы добавил на сельскую ипотеку полмиллиарда рублей, напомнил Мишустин. В общей сложности на субсидирование ставок пошло 1,5 миллиарда рублей. Это позволило 26 тысячам семей взять кредит на новое жилье. "В следующем году мы запланировали увеличение почти в три раза - это будет 4,1 миллиарда рублей - субсидирования ипотечной ставки, - заявил премьер. - Несмотря на непростую ситуацию, мы эту программу поддержали. Готовы также обсуждать и дальнейшие меры поддержки".

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