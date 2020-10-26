Химический комплекс России исторически обладает необходимыми фундаментальными предпосылками для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках и не без оснований считается отраслью, наиболее устойчивой к кризисным явлениям.

Смог ли коронавирус подточить его устои, какие проекты были реализованы вопреки разгулу пандемии, как продвигается цифровая трансформация химпрома? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

Как повлияла на работу химического комплекса страны пандемия коронавируса? Какие результаты по выпуску и экспорту товаров основной номенклатуры ожидаются по итогам года?

Александр Орлов: Даже в пик ограничений предприятия химпрома активно работали, обеспечивая смежные отрасли продукцией. Ряд организаций переориентировали мощности на выпуск необходимых населению и медорганизациям кожных антисептиков, хлорных и нехлорных средств дезинфекции.

Конечно, 2020 год не пройдет для отрасли бесследно. С его начала мы наблюдаем падение уровня выпуска продукции на уровне 1-2 процентов. Сильнее всего это коснулось экспорта. Однако мы рассчитываем, что к концу года отечественный химпром достигнет показателей уровня 2019-го.

В каких сегментах наша продукция вне конкуренции на внешнем рынке?

Александр Орлов: Отечественная химическая и нефтехимическая промышленность входит в десятку крупнейших производителей в мире и вносит существенный вклад в наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта, заложенного в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" (20,8 млрд долларов). В 2019 году экспорт химпродукции превысил этот показатель на 5,4 процента. Лидирующие позиции в структуре экспорта традиционно занимают минеральные удобрения, аммиак и метанол, их суммарная доля в общей стоимости внешних поставок составляет примерно 44 процента.

Сегодня предприятия химического комплекса находятся в авангарде процессов цифровизации

Как идет реализация Стратегии развития нефтегазохимии до 2030 года?

Александр Орлов: По ряду показателей в 2019 году мы наблюдали превышение плановых значений. Например, на 17,3 процента выше оказался показатель индекса роста объемов производства продукции химкомплекса к 2014 году, на 1,5 процента выросло значение по приросту высокопроизводительных рабочих мест и на 45 - по объему инвестиций в развитие комплекса. В 2019 году объем инвестиций составил 488 миллиардов рублей, что выше заложенного показателя на 151 миллиард. Вместе с тем, рассматривая развитие отраслей по итогам 2019 года, мы сделали вывод , что они развивались по реалистичному сценарию.

Как чувствует себя в современных реалиях малотоннажная химия?

Александр Орлов: Мало- и среднетоннажная химия являются специфичными отраслями, выпускающими продукцию высоких переделов. Широкая номенклатура, высокая добавленная стоимость, небольшие объемы единичной мощности - характерные черты для таких производств. Среднегодовой объем рынка по ним составляет около 400 миллиардов рублей. По различным оценкам, доля импорта по отдельным продуктам здесь составляет от 60 до 100 процентов. Для ее сокращения создана "дорожная карта" развития малотоннажной химии до 2030 года, включающая 92 проекта по 6 технологическим направлениям.

Развитие этого сегмента замедляется дефицитом компонентной базы, долгим сроком окупаемости проектов. Поэтому предприятия в большинстве своем скептично относятся к реализации таких проектов. И сегодня для увеличения темпов развития необходим технологический рывок, сделать который можно только при объединения усилий государства, бизнеса и науки. Решением здесь видится создание инновационных научно-технологических и научно-образовательных центров, экспериментальных испытательных площадок совместно с индустриальными партнерами. И минпромторг активно поддерживает такую работу.

Так, например, РХТУ им. Д.И. Менделеева создал Менделеевский инжиниринговый центр, основными направлениями деятельности которого являются аналитические исследования, отработка технологий в лабораториях, трансфер технологий на производство, консультация и экспертиза для производств. Другим примером является открытый компанией СИБУР на площадке "Сколкова" технологический центр по развитию и переработке полиолефинов "СИБУРПолиЛаб".

Какие значимые инвестпроекты сейчас реализуются в отрасли?

Александр Орлов: В 2019 году успешно реализовано 19 новых проектов. Суммарный объем инвестиций по ним составил почти 82 миллиарда рублей, создано около 900 высокопроизводительных рабочих мест. В I квартале 2020 года запущены еще 7 проектов общей стоимостью 26 миллиардов рублей, создано еще около 200 рабочих мест.

Приведу лишь пару примеров. В январе 2020 года компанией "ОКАПОЛ" в Дзержинске Нижегородской области создан технологический комплекс по производству пластмасс и синтетических смол мощностью 5000?тонн в год. А группа "Акрон" в Великом Новгороде запустила агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн в год.

Как продвигается переход отрасли на концепцию "Индустрия 4.0"? Каких новых компетенций потребует цифровизация химического комплекса?

Александр Орлов: Поскольку химическая промышленность - технологически сложная отрасль, работа которой сопряжена с большими рисками, потенциальный эффект от применения в ней технологии класса "Индустрия 4.0" может быть весьма велик. Мы видим одной из своих приоритетных задач поддержку цифровой трансформации как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. И сегодня предприятия химкомплекса находятся в авангарде процессов цифровизации и активно вовлечены в цифровую трансформацию. Например, "ФосАгро" реализовано решение для горно-обогатительных комбинатов по добыче апатитовой руды, состоящее из аналитической системы и системы контроля. Теперь предприятие знает, где, в каком состоянии находятся самосвалы, какой нужен ремонт, какие запчасти. Кроме того, этот холдинг первым в отрасли запускает онлайн-торговую платформу, на которой клиенты смогут узнать о продукции, способах ее применения и в несколько кликов ее купить. До конца года платформа должна стать доступной для всех регионов на внутреннем рынке, а далее планируется выход и на отдельные зарубежные рынки.

Группа "Август" одной из первых в отрасли начала внедрение системы ERP SAP (от англ. Enterprise Resource Planning - "Планирование ресурсов предприятия") для интеграции производства и связанных с ним операций управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента, логистики, сбыта и управления активами. Переход на эту систему произошел в начале года, сейчас идет внедрение системы и отработка бизнес-процессов головной компании. Позднее планируется интегрировать в SAP дочерние предприятия группы. Учитывая, что "Август" не только выпускает и продает ХСЗР, но и занимается сельским хозяйством, то цифровые технологии внедряются и в этом сегменте. Все сельхозактивы группы контролируются при помощи программы Cropio - системы дистанционного контроля сельхозугодий, позволяющей оперативно отслеживать состояние посевных площадей и агроопераций, производить автодокументирование, прогнозирование и планирование технологических решений с использованием систем трекинга сельхозтехники и спутникового мониторинга посевов.

А "СИБУР Холдинг" запустил модель предиктивной аналитики для оптимизации сервисного обслуживания оборудования (реализовано на экструдере по производству пропилена). Это позволяет сократить число внештатных отказов оборудования на 85 процентов. Все эти нововведения позволяют сэкономить денежные средства и приумножить их.