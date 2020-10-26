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26.10.2020 10:17
Рубрика: В мире

Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается урегулировать территориальный спор с Россией. Об этом глава японского правительства заявил в ходе выступления в парламенте.

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Политик намерен продвигать диалог с Москвой в том числе за счет поддержания регулярных контактов на высшем уровне. "С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора", - подчеркнул Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Очевидно, что новый глава японского кабмина продолжит на российском направлении выстраивать курс своего предшественника Синдзо Абэ, который пытался решить вопрос о принадлежности южных Курильских островов за счет укрепления доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным и наращивания экономического взаимодействия с РФ.

Добавим, что Ёсихидэ Суга также рассказал о своих планах по выстраиванию внешней политики на других направлениях. По его словам, союз с США остается для Японии основой стабильности и процветания в регионе. Суга высказал намерение сотрудничать с Пекином над решением общих вопросов, но при этом при необходимости отстаивать свою позицию по тем моментам, где это потребуется.

Кроме того, Суга планирует приложить максимум усилий для решения проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Японский премьер заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

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