Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси

Призывы к забастовкам не нанесли никакого экономического ущерба промышленности Беларуси. Заводы работают в обычном режиме. Об этом заявил министр промышленности республики Петр Пархомчик.

По его словам, которые приводит БЕЛТА, еще перед выходными руководители предприятий провели с работниками разъяснительные беседы. А на заводах и фабриках был усилен пропускной режим. Последнее понадобилось в связи с призывами к порче оборудования и нарушению технологических процессов.

Министр отметил некоторые волнения в коллективах: люди обсуждают в перерывах между работой текущую ситуацию, но на функционирование предприятий это не влияет.

По мнению Пархомчика, попытки решить вопрос с помощью забастовки "никогда не приведут к какому-то успеху". Он напомнил, что срыв поставок продукции приведет к выплате неустойки, и в итоге пострадают обычные рабочие.