Производство лекарств в России выросло в разы

По данным СберИндекс, на фоне сокращения потребительских расходов россиян спрос в категории "Лекарства и медицинские товары" остается высоким. С 12 по 18 октября прирост здесь ускорился до 24,3% год к году, неделей ранее - на 17,2%.

Как сообщили в Минпромторге, производители продолжают наращивать объемы производства лекарств. В октябре тенденция к росту сохраняется. В частности, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, гидроксихлорохина - на154%, фавипиравира (разрешен для лечения COVID-19) - на 165%, олокизумаба, также используется при терапии новой коронавирусной инфекции, - на 495%. В России для терапии коронавируса зарегистрированы четыре фармпрепарата - ремдесивир, фавипиравир, олокизумаб и левилимаб.