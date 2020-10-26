Производство лекарств в России выросло в разы

Новости

Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 20:08
Рубрика: Экономика

Набрали фарму

Производство лекарств в России выросло в разы
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Объем производства лекарств в России в августе вырос в два раза, производство наиболее востребованных в период пандемии фавипиравира и олокизумаба увеличилось на 165% и 495% соответственно. Об этом сообщили в Минпромторге.

По данным СберИндекс, на фоне сокращения потребительских расходов россиян спрос в категории "Лекарства и медицинские товары" остается высоким. С 12 по 18 октября прирост здесь ускорился до 24,3% год к году, неделей ранее - на 17,2%.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Минпромторг перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим

Как сообщили в Минпромторге, производители продолжают наращивать объемы производства лекарств. В октябре тенденция к росту сохраняется. В частности, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, гидроксихлорохина - на154%, фавипиравира (разрешен для лечения COVID-19) - на 165%, олокизумаба, также используется при терапии новой коронавирусной инфекции, - на 495%. В России для терапии коронавируса зарегистрированы четыре фармпрепарата - ремдесивир, фавипиравир, олокизумаб и левилимаб.

Экономика Отрасли Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой