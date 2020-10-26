Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка на квадрацикле

Прокуратура Московской области поручила Раменской городской прокуратуре провести проверку в связи с гибелью 10-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, по имеющимся данным, мальчик получил смертельные травмы в результате падения с квадроцикла.

Как отметили в областном надзорном ведомстве, проверка должна установить причины произошедшей трагедии. Кроме того, прокуроры дадут правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних и в сфере безопасности дорожного движения.

Также в прокуратуре области отметили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, поставлен на контроль.

По предварительным данным, мальчик катался без взрослых один в поле на квадрацикле, который перевернулся. Тело мальчика без признаков жизни обнаружил местный житель.