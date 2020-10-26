Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности президент России считает серьезной ошибкой. Очевидны новые угрозы для европейской безопасности. Об этом Владимир Путин сказал в заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Россия продолжает считать, что этот документ был важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. И особую роль он играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, отметил Путин.
"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", - подчеркнул президент. "С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - констатировал он.
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Российский лидер подчеркнул, что нужны активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также "снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений".
"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - заявил президент.
"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - заметил Путин.
Для содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала договора о РСМД "на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", отметил президент.