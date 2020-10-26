Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Россия продолжает считать, что этот документ был важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. И особую роль он играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, отметил Путин.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", - подчеркнул президент. "С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - констатировал он.