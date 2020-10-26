Путин поблагодарил депутатов за оперативную поддержку граждан

Госдума работает напряженно, несмотря на пандемию. В том числе и по важнейшим законам, которые нужно принять в связи с поправками в Конституцию. На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным президент Владимир Путин поблагодарил всех депутатов за оперативность.

Подводить итоги работы за год еще рановато, впереди два месяца, и они, как правило, наиболее напряженные, сказал Владимир Путин. "Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная Дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает", - оценил он. В том числе это связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию, добавил президент.

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики", - продолжил Путин и поблагодарил и Володина, и всех депутатов "за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии".

"Спасибо, Владимир Владимирович. Для нас поддержка президента многое значит", - сказал Володин.