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26.10.2020 10:32
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил депутатов за оперативную поддержку граждан

Текст: Кира Латухина
Госдума работает напряженно, несмотря на пандемию. В том числе и по важнейшим законам, которые нужно принять в связи с поправками в Конституцию. На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным президент Владимир Путин поблагодарил всех депутатов за оперативность.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Подводить итоги работы за год еще рановато, впереди два месяца, и они, как правило, наиболее напряженные, сказал Владимир Путин. "Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная Дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает", - оценил он. В том числе это связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию, добавил президент.

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики", - продолжил Путин и поблагодарил и Володина, и всех депутатов "за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии".

"Спасибо, Владимир Владимирович. Для нас поддержка президента многое значит", - сказал Володин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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