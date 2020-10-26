Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования

Российский лидер подчеркнул, что нужны активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также "снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений".

"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - заявил президент.

"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - заметил Путин.

Для содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала договора о РСМД "на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", отметил президент.