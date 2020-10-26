Путин поручил готовить медиков к телемедицине

Президент поручил правительству стимулировать применение телемедицинских технологий в здравоохранении. В том числе речь идет о соответствующей подготовке медработников. Срок выполнения - 1 февраля 2021 года.

Совместно с региональными властями кабмин должен рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в регионах. Доклад на эту тему нужно подготовить до декабря.

С рабочей группой Госсовета правительство должно оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по повышению ее эффективности. В том числе речь об "усилении финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов". Доклад надо подготовить до мая 2021 года.