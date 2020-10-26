Новости

Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой 17:25
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Беларуси 17:25
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре 17:22
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев спортивного телосложения 17:08
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров 17:05
Для поиска жертв крушения вертолета в Вологодской области привлекли Ми-8 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 19:28
Рубрика: Власть

Путин поручил готовить медиков к телемедицине

Текст: Кира Латухина

Президент поручил правительству стимулировать применение телемедицинских технологий в здравоохранении. В том числе речь идет о соответствующей подготовке медработников. Срок выполнения - 1 февраля 2021 года.

Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей

Совместно с региональными властями кабмин должен рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в регионах. Доклад на эту тему нужно подготовить до декабря.

С рабочей группой Госсовета правительство должно оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по повышению ее эффективности. В том числе речь об "усилении финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов". Доклад надо подготовить до мая 2021 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Общество Образование Президент

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье