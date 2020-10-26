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26.10.2020 18:33
Рубрика: Власть

Путин поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей

Текст: Кира Латухина
Родители детей до 7 лет, возможно, будут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Проработать возможность такой выплаты поручил правительству Владимир Путин.
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Автоматическое начисление выплат на детей продлят до марта

Президент дал целый ряд поручений по достижению национальных целей развития. Доклад нужно представить до декабря.

По цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" при определении ежегодного  показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении нужно исходить из среднего уровня показателей демографического прогноза Росстата, скорректированного в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

А при согласовании программ модернизации первичного звена здравоохранения региональные власти должны получить возможность самостоятельно определять организационную модель оказания первичной помощи с учетом особенностей территории.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Президент Декретные и пособия на ребенка

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