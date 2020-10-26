Путин поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей

Родители детей до 7 лет, возможно, будут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Проработать возможность такой выплаты поручил правительству Владимир Путин.

Президент дал целый ряд поручений по достижению национальных целей развития. Доклад нужно представить до декабря.

По цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" при определении ежегодного показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении нужно исходить из среднего уровня показателей демографического прогноза Росстата, скорректированного в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

А при согласовании программ модернизации первичного звена здравоохранения региональные власти должны получить возможность самостоятельно определять организационную модель оказания первичной помощи с учетом особенностей территории.