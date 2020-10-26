Путин поручил рассмотреть вопрос о новой выплате на детей

Родители детей до 7 лет, возможно, будут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Проработать возможность такой выплаты поручил правительству Владимир Путин.
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Президент дал целый ряд поручений по достижению национальных целей развития. Доклад нужно представить до декабря.
По цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" при определении ежегодного показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении нужно исходить из среднего уровня показателей демографического прогноза Росстата, скорректированного в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
А при согласовании программ модернизации первичного звена здравоохранения региональные власти должны получить возможность самостоятельно определять организационную модель оказания первичной помощи с учетом особенностей территории.