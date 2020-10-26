Путин поручил разработать новый нацпроект

Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о разработке нацпроекта по развитию внутреннего водного транспорта и о финансовом обеспечении содержания внутренних водных путей. Поручение Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

В новом нацпроекте должны быть мероприятия по ликвидации лимитирующих участков.

Ранее возможность появления нового нацпроекта не исключал первый вице-премьер Андрей Белоусов. На заседании итоговой коллегии Минтранса он заявил, что с водными путями надо проделать примерно ту же работу, что и по автодорогам, то есть сформировать план опорной сети с учетом грузопотоков и пассажиропотоков.

"Эту работу мы договорились проделать в течение следующего года, и вполне возможно, что появится еще один нацпроект", - сказал Белоусов.