Путин поручил снизить ставку по кредитам для бизнеса

Президент поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Сделать это можно, предоставив из госказны российским банкам субсидии на возмещение недополученных доходов. При этом займы должны быть выданы в период с 2019 по 2024 годы по льготной ставке. Доклад на эту тему Владимир Путин поручил представить до конца марта следующего года.

Еще президент указал продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Налогового, таможенного и финансово-бюджетного контроля такой мораторий не коснется, равно как и контроля деятельности и объектов с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также участников бюджетного процесса.

Владимир Путин решил поддержать и экспортеров: поручил подготовить поправки, направленные на вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, в том числе на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках. Кабмин должен рассмотреть вопрос о льготном доступе малого и среднего бизнеса в технопарки с 2022 года. Также президент указал создать институт "добросовестного экспортера", обеспечив упрощенный порядок взаимодействия с властями и сократив административную нагрузку.