Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ"

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении почетного звания "Заслуженный судебный пристав РФ".

Для получения звания работник должен не менее 20 лет заниматься профессиональной деятельностью и иметь награды (поощрения) федеральных или региональных органов власти.

Звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам за личные заслуги в обеспечении порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных актов, межгосударственного розыска, контроля за коллекторскими агентствами, дознания по уголовным делам и производства по делам об административных правонарушениях, а также совершенствовании работы органов принудительного исполнения.