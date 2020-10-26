Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Правительство в течение трех месяцев должно утвердить единый план мероприятий по реализации Основ госполитики в Арктике и указанной стратегии, а затем ежегодно докладывать главе государства.

В стратегии перечислены опасности, вызовы и угрозы в Арктической зоне, а также предусмотрены меры для выполнения задач социального и экономического развития, международного сотрудничества и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализация стратегии предусматривает три этапа.