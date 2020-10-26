Путин выступил с заявлением по ситуации в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД

Новости

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавательницы 12:45
Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний 12:37
В московском метро пассажир нанес тяжелую травму полицейскому 12:34
Чилийцы проголосовали на референдуме за создание новой конституции 12:23
Белорусский и российский фильмы номинированы на премию Европейской академии 12:21
В Финляндии хакеры похитили личные данные пациентов 12:12
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 12:12
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей 12:09
Кабмин утвердил план по развитию водородной энергетики до 2024 года 11:58
Мишустин определил условия списания долгов по бюджетным кредитам регионам 11:54
Режим ЧП в Испании может быть продлен до 9 мая 11:42
Опубликован топ вопросов по вакцине от COVID-19 "ЭпиВакКорона" 11:37
Роналду нарушил протокол по противодействию коронавирусу 11:15
В Москве зарегистрировано 5224 новых случая COVID-19 11:09
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия 11:07
Бирюков: Цифровизация электросетей Москвы завершится к 2023 году 10:56
Володин назвал приоритеты Госдумы в пандемию 10:54
СК предъявил обвинение замруководителя Московской таможни Цуканову 10:39
США продолжают угрожать Турции в связи с испытаниями С-400 10:36
Нет равных: генеральный конструктор рассказал о новом двигателе Су-57 10:22
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией 10:17
На Камчатке усилилось извержение Ключевского вулкана 09:57
В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория 09:37
Более 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к электронным медкартам 09:29
Еще 2681 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 12:22
Рубрика: Власть

Путин выступил с заявлением по ситуации в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД

Текст: Владимир Путин
Заявление Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД):
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: У мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений.

В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория.

В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России

Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).

Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД.

Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении.

Источник: сайт президента России.

Власть Работа власти Внешняя политика Выход США из договора о РСМД

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Иркутский губернатор Игорь Кобзев заболел коронавирусом
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье