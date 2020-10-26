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26.10.2020 08:58
Рубрика: Экономика

Работодатели выбирают не по паспорту

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным кадровых исследований, 60% российских граждан уверены, что привлекательная внешность может способствовать развитию карьеры. И они правы: кадровый сервис "Работа.ру" провел специальный опрос и выяснил: внешность соискателей важна для 74% руководителей, занятых поисками сотрудников. И только 20% работодателей заявили, что внешние данные человека никак не повлияют на решение при его трудоустройстве. Эти данные были получены в сентябре 2020 года при опросе более тысячи представителей российских компаний.

Фото: Abscent84/iStock
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Аналитики сервиса, однако, все же пришли к выводу, что большинство работодателей хоть и обращает внимание на внешность соискателей, но при принятии окончательных решений о приеме на работу или отказе отдает предпочтение навыкам претендентов. И лишь шесть процентов респондентов уточнили, что внешность человека является для них приоритетной. Большинство опрошенных (69%) утверждают, что для работодателей крайне важно соответствие кандидата требованиям вакансии.

Около половины представителей российских компаний (49%) уточнили, что для них особое значение имеет пунктуальность соискателя, для более чем трети респондентов оказалась важна активная жизненная позиция кандидата и умение мыслить позитивно. Этот пункт отметили в числе первостепенных 37% респондентов. Еще 36% опрошенных заметили, что для них важны навыки самопрезентации соискателей.

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