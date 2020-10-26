В Беларуси началась "Неделя Истины", призванная определить "кто кого": власть или оппозиция.

Если бы по призыву Тихановской началась всеобщая забастовка, это стало бы концом власти Лукашенко. Если же пар уйдет в пиар-свисток, забастовок как таковых не будет - это может стать концом периода бифуркаций, потрясений. Оппозиция - маргинализируется, "уходит на социальную дистанцию", власть - окончательно легитимируется после "выборной перезагрузки".

Но возможно, ничего "решительного" не произойдет: власть устоит, больших забастовок не будет, зато протесты, митинги продолжатся и после "решающей недели". Однако это не "ничья": раз атаку протрубили, но в поле не вышли, то это воспринимается как моральное поражение. А ведь кроме морального капитала, у оппозиции никакого другого нет. Отсутствие Успеха = неуспех, спуск с Плато, дальше - уже гуляния в тупике.

Оппозиция – маргинализируется, "уходит на социальную дистанцию"

Морально-психологическая и физически-административная сила могут не совпадать, могут идти параллельными курсами - что мы и видели. Но раз в какой-то точке их "пересекли" - что мы видим, - то происходит превращение, конвертация.

Или психологическая сила оппозиции побеждает (морально подавляет, разлагает, подчиняет) власть - и становится легитимной силой Новой Власти. Или сила Власти побеждает (а значит, уже не только физически, но и морально подавляет, подчиняет, разлагает) оппозицию - и окончательно упрочивается в качестве Безальтернативной. Конечно, останутся оппозиционные настроения, останется и "несжимаемый остаток" оппозиционных групп - но так было и до выборов, это предусмотрено самой конструкцией, анатомией Системы Власти в Беларуси и в политическую силу не складывается.

Можно вспомнить кратко то, что этому предшествовало.

9 августа. Выборы президента. В шестой раз, с стандартным для себя результатом (80% от числа голосовавших) побеждает Лукашенко. Основной соперник - Тихановская ("случайная домохозяйка", жена популярного оппозиционного блогера, который сидит в тюрьме; себя она назвала "символом Свободы"), по официальным данным, получает 10%. Как было очевидно заранее, оппозиция итоги выборов категорически не признает, настаивает, что "все фальсифицировано", а победила Тихановская. Начинаются волнения - мирные демонстрации, их разгоняют. ЕС итоги выборов не признает, Россия, другие страны ОДКБ, Китай - признают. Лидеры оппозиции, начиная с Тихановской, из Беларуси уезжают.

Все это было ожидаемо. А вот что протесты будут такими упорными (уже 2,5 месяца) - это, вероятно, стало для власти сюрпризом.

23 сентября Лукашенко проводит "в закрытом режиме" свою официальную инаугурацию. Тоже понятно - публичное мероприятие превратилось бы в грандиозный скандал (а то и побоище), с которого начинать новый президентский срок ему не хотелось. Из двух зол выбрал, как он считает, меньшее.

А вот 10 октября он неожиданно приходит в Минскую тюрьму КГБ, где сидят арестованные лидеры оппозиции (в том числе те, кто пытался выставиться на президентских выборах) - "побеседовать", хотя до того иначе чем "уголовниками" их не называл. Расчет ясен: расколоть оппозицию, привлечь каких-то ее лидеров на свою сторону. Снять дихотомию "Власть - Оппозиция". Показать, что "оппозиция" - разная, одни внесистемные, непримиримые (те самые "уголовники"), а другие - "конструктивные силы", ведут диалог с властью, участвуют в работе по "выработке новой Конституции". Такая комбинация позволяет дробить протест, спускать на тормозах.

Теоретически - ход понятный. Практически - не сработал. На сторону власти перешел лишь Вознесенский - далеко не самый влиятельный оппозиционер, которого они тут же, естественно, назвали "штрейкбрехером". Кстати, он сказал, что Лукашенко сказал, что этот срок - последний, больше он в президенты не пойдет. Понятно, что за слова Вознесенского Лукашенко никак не отвечает и эффект от такого заявления невелик...

Но главное в том, что "диалог" при таких исходных позициях сторон - непонятно о чем.

Для оппозиции "диалог" возможен лишь на тему - когда уйдет Лукашенко, которого они называют не "президентом", а "узурпатором", и какие ему дадут гарантии личной безопасности. Для Лукашенко вопрос его власти, понятно, вообще не обсуждается ("законно избран"), а диалог возможен лишь в "рабочих рамках" при обсуждении новой Конституции, под полным его контролем и в неопределенный срок.

Компромисса нет, тут, как говорится, "разногласие по аграрному вопросу - кто кого закопает".

Визит Лукашенко оппозиция использовала по-своему - интерпретировала как знак его "слабости". 12 октября Тихановская "от имени народа" предъявила ему ультиматум: прекратить насилие - освободить всех политзаключенных - уйти с поста Президента (новые выборы). Срок - 25 октября, в случае невыполнения - всеобщая забастовка.

Компромисса нет, тут, как говорится, "разногласие по аграрному вопросу - кто кого закопает"

Ясно, что "ультиматум" для Лукашенко в принципе невыполним. Но оппозиция стремилась "навязать ему повестку", захватить инициативу: скажем, любое освобождение заключенных теперь воспринималось бы как "отступление", "страх перед Ультиматумом". Естественно, Лукашенко не отступил.

Итак: "на таран", "Ва-банк". И? Тихановская говорит: "Дали слово и ответим за него".

Что ж - увидим.

С точки же зрения России главное другое: наши страны настолько тесно исторически связаны, что эти отношения не должны и не будут зависеть от любого развития внутриполитической ситуации в Беларуси.