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26.10.2020 21:54
Рубрика: Культура

Анастасия Орлова и Марина Аромштам вошли в шорт-лист премии Чуковского

Текст: Наталья Лебедева
В Москве объявили имена финалистов конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Члены жюри учрежденного только в 2020 году литературного конкурса очень скрупулезно подошли к выбору, отобрав в шорт-лист 21 произведение, каждое из которых можно смело рекомендовать для чтения детям и с детьми.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости / facebook.com/m.aromshtam Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости / facebook.com/m.aromshtam
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости / facebook.com/m.aromshtam

Как заметил сопредседатель жюри конкурса, детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачев, у них не было споров о том, что хорошо, а что плохо, гораздо сложнее было выбрать самых лучших из лучших.

Фото: Издательство "Росмэн"
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Правнук Корнея Ивановича и сопредседатель жюри Дмитрий Чуковский, добавил, что члены жюри подошли к выбору финалистов очень скрупулезно и аккуратно. Более того, некоторые книги из списка он проверил на свой пятилетней дочери и был приятно удивлен ее реакцией.

В номинацию "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" вошли книги "Первое путешествие маленького чемоданчика" Марины Аромштам и "Охота на сон! Сказка-засыпайка" Екатерины Завалишиной. На звание "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет" претендуют книги "Лучше лети! Проект № 19" Аси Кравченко, "Наша Земля дышит" Евгении Басовой и "Девочки-колдуньи" Надежды Беленькой.

Особого внимания заслужили переводчики и замечательные детские книги зарубежных авторов, здесь также будет две номинации - произведения для малышей и для детей от 8 до 12 лет. Здесь и "Акулиска Враг Редиски, и другие истории о Лисе и Поросенке" Бьерна Рервика в переводе Ольги Дробот, и "Билли и кнопы" Роальда Даля в переводе Ольги Варшавер, и "Кто убил Снежка" Петра Соукупова в переводе Ксении Тименчик и другие не менее увлекательные произведения.

Фото: РИА Новости
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В номинации "Лучший поэтический сборник" подобралась целая плеяда талантливейших детских поэтов - Анастасия Орлова, Мария Рупасова, Дарья Герасимова, Елена Липатова…

На портале "Активный гражданин" стартует народное голосование: читателям предстоит определить победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".

Имена победителей премии объявят 27 ноября. Церемония пройдет в онлайн- и офлайн-форматах в Московском детском театре эстрады. Победители в каждой из номинаций получат по 1 млн рублей.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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