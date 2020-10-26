Анастасия Орлова и Марина Аромштам вошли в шорт-лист премии Чуковского

Как заметил сопредседатель жюри конкурса, детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачев, у них не было споров о том, что хорошо, а что плохо, гораздо сложнее было выбрать самых лучших из лучших.

Правнук Корнея Ивановича и сопредседатель жюри Дмитрий Чуковский, добавил, что члены жюри подошли к выбору финалистов очень скрупулезно и аккуратно. Более того, некоторые книги из списка он проверил на свой пятилетней дочери и был приятно удивлен ее реакцией.

В номинацию "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" вошли книги "Первое путешествие маленького чемоданчика" Марины Аромштам и "Охота на сон! Сказка-засыпайка" Екатерины Завалишиной. На звание "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет" претендуют книги "Лучше лети! Проект № 19" Аси Кравченко, "Наша Земля дышит" Евгении Басовой и "Девочки-колдуньи" Надежды Беленькой.

Особого внимания заслужили переводчики и замечательные детские книги зарубежных авторов, здесь также будет две номинации - произведения для малышей и для детей от 8 до 12 лет. Здесь и "Акулиска Враг Редиски, и другие истории о Лисе и Поросенке" Бьерна Рервика в переводе Ольги Дробот, и "Билли и кнопы" Роальда Даля в переводе Ольги Варшавер, и "Кто убил Снежка" Петра Соукупова в переводе Ксении Тименчик и другие не менее увлекательные произведения.

В номинации "Лучший поэтический сборник" подобралась целая плеяда талантливейших детских поэтов - Анастасия Орлова, Мария Рупасова, Дарья Герасимова, Елена Липатова…

На портале "Активный гражданин" стартует народное голосование: читателям предстоит определить победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".

Имена победителей премии объявят 27 ноября. Церемония пройдет в онлайн- и офлайн-форматах в Московском детском театре эстрады. Победители в каждой из номинаций получат по 1 млн рублей.