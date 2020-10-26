Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали препарат, который позволяет более эффективно лечить патологии печени.

Как сообщает информационный портал "Будущее России" со ссылкой на заведующую кафедрой фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии Елену Жилякову, в основе лекарства - растительные компоненты. Она отметила, что препарат получил широкий спектр воздействия при различных патологиях благодаря комбинации двух веществ - силибина и адеметионина. Первый содержится в плодах расторопши пятнистой, экстракт которой уже включают в состав лекарств для защиты тканей печени и эффективен при цитолизе, фиброзе и других патологиях, второй - адеметионин - обладая гепатопротекторными свойствам, эффективен при холестазе.

Теперь новый препарат пройдет ряд биофармацевтических тестов Ученые уверены, что это лекарство займет свою нишу на рынке фармпрепаратов.