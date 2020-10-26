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26.10.2020 16:57
Рубрика: Общество

Белгородские ученые разработали препарат для лечения печени

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали препарат, который позволяет более эффективно лечить патологии печени.

Фото: iStock
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Как сообщает информационный портал "Будущее России" со ссылкой на заведующую кафедрой фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии Елену Жилякову, в основе лекарства - растительные компоненты. Она отметила, что препарат получил широкий спектр воздействия при различных патологиях благодаря комбинации двух веществ - силибина и адеметионина. Первый содержится в плодах расторопши пятнистой, экстракт которой уже включают в состав лекарств для защиты тканей печени и эффективен при цитолизе, фиброзе и других патологиях, второй - адеметионин - обладая гепатопротекторными свойствам, эффективен при холестазе.

Теперь новый препарат пройдет ряд биофармацевтических тестов Ученые уверены, что это лекарство займет свою нишу на рынке фармпрепаратов.

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