Бирюков: Цифровизация электросетей Москвы завершится к 2023 году

Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Цифровизация энергетики является одним из основных направлений проекта создания "умного" города, - отметил Петр Бирюков. - Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых - высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация".

Цифровизация сетей повышает уровень управляемости, надежности, делает эксплуатацию более дешевой. Она позволяет онлайн диагностировать нарушения и обеспечивать самовосстановление. Диспетчеры могут удаленно в онлайн-режиме следить за состоянием сети.

Первые цифровые районы уже созданы и успешно функционируют в Москве на территории Северо-Западного округа. Для перевода сетей в цифру трансформаторные подстанции и другие сетевые объекты оснащаются специальным оборудованием и датчиками. В результате диспетчеры дистанционно контролируют работу сети, максимально быстро получают информацию о нештатных ситуациях и принимают меры по их устранению.