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26.10.2020 09:29
Рубрика: Общество

Более 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к электронным медкартам

Текст: Любовь Проценко

Более 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к электронным медкартам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- На данный момент более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к своим электронным медкартам. Согласно статистике, почти 15% карт - детские, на них приходится почти 213 тысяч карт. Возможность получить доступ к своей электронной медицинской карте у горожан появилась в начале года. Такой сервис удобен и для врачей, и для пациентов, поэтому мы постоянно работаем над его развитием и добавляем новые функции, - рассказала она.

Фото: iStock
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Сначала москвичи могли видеть протоколы осмотров врачей в поликлинике, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписки из стационаров. Затем в карте появились отдельные разделы, посвященные как детской вакцинации, так и с историей вакцинации взрослого населения. Горожане получили возможность загрузки документов с историей детских прививок и иммунодиагностических тестов (дети до 18 лет), выполненных в частных и федеральных клиниках, и прочих медицинских документов. Также жители Москвы могут заполнить анкеты с личным анамнезом.

В конце июня электронная медкарта стала доступна на смартфонах. Для этого необходимо скачать и установить на телефон мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". Доступ к ЭМК необходимо предварительно оформить на mos.ru.

Москвичи могут автоматически загружать свои жизненные показатели в раздел "Дневник здоровья" из приложений Apple Health и Google Fit. Передаваемые данные дневника здоровья, с согласия пациента, будут доступны врачу в режиме реального времени.

Чтобы получить доступ к ЭМК на портале mos.ru необходимо зайти в "Каталог услуг", в раздел "Здоровье", выбрать услугу "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" и нажать "Получить услугу". После нужно заполнить заявление, следуя инструкции. После подачи заявления доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней. Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно скачать на Google Play или AppStore в зависимости от модели смартфона. Для корректной работы мобильных приложений нужно следить за их своевременным обновлением.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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