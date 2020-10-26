Особая экономическая зона "Максимиха" будет создана в городском округе Домодедово. Она расположится на территории 2,2 гектара в южной части города между одноименным аэропортом, трассой М4 "Дон" и Каширским шоссе. "Максимиха", проект создания которой уже готов и даже прошел презентацию на федеральном уровен, станет пятой ОЭЗ, действующей в Подмосковье.

Ее планируется построить в два этапа: первая очередь завершится к 2027 году, вторая - до 2034-го. На первом этапе будут созданы 550 рабочих мест с достойной зарплатой. А когда зона выйдет на полную мощность, работу на территории найдут не менее 5 тысяч человек. Большинство - из числа местных жителей.

Напомним, первой территорией с особым экономическим режимом в Подмосковье стала ОЭЗ "Дубна", созданная в 2005 году. Она является технико-внедренческой, то есть значительную часть сил и средств ее резиденты тратят на разработку и апробацию инновационных продуктов в сфере фармацевтики, химии, молекулярной физики. Вторая ОЭЗ - "Ступино Квадрат" занимается промышленно-производственной деятельностью, то есть доводит инновации до широкого потребителя. ОЭЗ "Исток" во Фрязино создана на базе крупного одноименного предприятия, специализирующегося в сфере СВЧ-электроники и приборостроения, туда пришли компании с аналогичными бизнес-проектами. ОЭЗ "Кашира" предлагает инвесторам более 150 мегаватт электроэнергии. В таком количестве нуждаются, как правило, высокотехнологичные производства. В "Максимихе" же планируется разместить предприятия легкой, строительной и пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры.