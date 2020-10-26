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26.10.2020 11:37

Глава Липецкой области встретился с министром экономразвития РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава администрации Липецкой области провели рабочую встречу в Москве, где обсудили поддержку бизнеса в период пандемии и развитие особых экономических зон.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Министр изучил опыт Липецкой области по реализации национальных проектов и отметил, что регион вошел в число лидеров нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", в котором участвуют уже 50 липецких предприятий. Одной из ключевых тем стала поддержка малого бизнеса. Игорь Артамонов рассказал о преференции для предпринимателей в период пандемии, о грантах на развитие собственного дела, комплексном сопровождении социальных контрактов.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Совместные усилия федеральных и региональных органов власти, направленные на поддержку бизнеса в период пандемии, дополняют друг друга и позволяют поддержать предпринимателей, - сказал Максим Решетников.

- Мы будем и дальше продолжать эту работу, находить инструменты, чтобы поддержать бизнес в непростых условиях, - отметил Игорь Артамонов.

Еще одной темой разговора стало привлечение инвестиций, в том числе с помощью особых экономических зон. Минэкономразвития неоднократно отмечало высокую эффективность ОЭЗ "Липецк", в которую входит более 60 резидентов из 15 стран. Игорь Артамонов предложил внести изменения в существующую нормативную базу для улучшения работы особых экономических зон. Министр экономического развития РФ отметил, что эти предложения будут рассмотрены. Также стороны обсудили возможность проведения Всероссийского форума по развитию ОЭЗ на площадке ОЭЗ ППТ "Липецк" в 2022 году.

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