Мусорная реформа в Подмосковье выходит на новый этап. На территории мусоросортировочных комплексов начнут строить заводы по переработке пластиковых отходов. Первые два завода появятся уже в 2022 году, рассказали "РГ" в компании "РТ-Инвест", которая является крупнейшим мусорным оператором области.

Эта компания, входящая в госкорпорацию "Ростех", построила в Подмосковье уже три современных комплекса по сортировке коммунальных отходов в Коломне, Кашире и Сергиевом Посаде и готовит к открытию четвертый, в Можайске. Она же строит все четыре завода по термической переработке мусора в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах области. И вот теперь инвестор решил дополнить инфраструктуру мусорной отрасли региона собственными предприятиями по рециклингу пластика. "Планируем перерабатывать до 200 тысяч тонн полимеров в год. Это будет еще один шаг к нашей главной цели - свести захоронение мусора к нулю", - отметил гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Сейчас весь этот объем пластика покупают переработчики. "У нас 30 контрагентов из 13 регионов, в том числе Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Рязани, Воронежа", - объясняют в пресс-службе компании. Пластик - второе по объему вторсырье, отгружаемое переработчикам с подмосковных мусоросортировочных комплексов. При этом в составе несортированного непищевого мусора пластика больше всего, но, будучи отобран и спрессован в аккуратные тюки для продажи, по весу он всегда проигрывает стеклу и металлу. Да и по цене тоже - тонна спрессованных пластиковых бутылок стоит примерно 35 тысяч, а алюминиевых банок - 60 тысяч рублей. "Тем не менее именно пластик становится у переработчиков все более популярным сырьем, - рассказывает волонтер экологического проекта "Собиратор" Александр Егоров. - Сейчас из переработанного пластика научились делать качественные синтетические волокна, из которых, например, получается хорошая ткань для производства одежды, в том числе спортивной и зимней. А еще из полимеров делают шпалы для железных дорог. Пластиковые шпалы проще в монтаже и прочнее деревянных, а служат 40-50 лет без какого-либо сложного ухода".

Это будет еще один шаг к главной цели - свести захоронение мусора к нулю

Каждый вновь построенный в Подмосковье мусоросортировочный комплекс имеет свой небольшой полигон со всеми необходимыми степенями экологической защиты, куда захоранивают так называемые хвосты - остатки мусора, не пригодные к переработке. Как только "РТ-Инвест" запустит заводы по термической обработке отходов (два из них должны заработать в 2022-м, а еще два - в 2023 году), все "хвосты" будут уходить в печь. Таким образом, в общей массе коммунальных отходов, производимых жителями области, вообще не останется никакого пластика - львиная его доля пойдет на переработку, а часть, исчерпавшая свой перерабатываемый запас, будет утилизирована огнем. Для этого больше не придется привлекать никаких дополнительных сил, более того, получится еще и неплохо заработать - уже переработанные в гранулы полимеры у производителей ценятся гораздо дороже, чем просто спрессованные бутылки.

А еще заводы по переработке пластика - дополнительные рабочие места. К примеру, один только мусороперерабатывающий комплекс в Коломне обеспечил работой 450 человек, причем 80% штата - это местные жители. И предприятия мусорной отрасли сейчас строят такие, где работать одно удовольствие - самую грязную и неприятную работу, вроде отсеивания пищевых отходов от остального мусора, делает автоматика.