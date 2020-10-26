Как устроиться на работу в подмосковную больницу?

Найти работу в подмосковной больнице или поликлинике теперь можно в два счета. Поможет опубликованная на портале госуслуг Московской области интерактивная карта, на которой размещены все медицинские вакансии региона.

Это не первая попытка властей облегчить жителям области процесс трудоустройства. "Не так давно мы создали аналогичную карту с вакансиями, имеющимися в многофункциональных центрах. И сразу стало понятно, что сервис пользуется популярностью. Конечно, это удобно: объединение вакансий одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск и соискателям, и работодателям", - говорит министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Он уточнил, что сейчас на медицинской онлайн-карте отображаются около 1065 вакансий, имеющихся в больницах и поликлиниках 53 городских округов. И пользователь может быть уверен в том, что все они актуальны - вносить коррективы в содержание карты специалисты обещают раз в неделю.

Воспользоваться новым ресурсом легко, нужно лишь выбрать интересующий вас муниципалитет и учреждение здравоохранения на его территории - и все свободные медицинские должности вместе с требованиями, необходимыми для их получения, тут же появятся в отдельном окне. Здесь же указан электронный адрес mz-hr@mosreg.ru, на который нужно отправить резюме, если вакансия вас заинтересовала.

Разнообразие вакансий радует глаз. К примеру, Дедовской поликлинике требуются 13 специалистов - от терапевта до инфекциониста. В терапевтическом отделении Реутовской больницы ждут 11 узких специалистов, а больница в Бронницах готова принять 20 врачей, 10 из которых должны иметь специализацию анестезиолога-реаниматолога. Больше всего предложений поступает из крупных пристоличных городов - Одинцова, Видного, Люберец и Красногорска. Это и понятно - чем больше муниципалитет, тем выше там нехватка врачей, но и зарплаты в таких городах специалистам тоже предлагают повыше.

К слову, о зарплатах. На интерактивной карте, в отличие от всей остальной информации, размера зарплат нет. Ее кандидату назовут на собеседовании, потому что итоговая зарплата все равно будет зависеть и от опыта специалиста, и от его нагрузки. Но средняя зарплата врачей в Подмосковье по итогам 2019 года, согласно данным регионального минздрава, составляла 88,5 тысячи рублей, а среднего медперсонала - 45,8 тысячи. В этом году данные постоянно мониторят только по тем специалистам, которые работают с коронавирусными больными. Таким врачам сегодня платят от 206 тысяч рублей в месяц, медицинским сестрам - от 125 тысяч, санитарам - от 60 тысяч рублей. У обычных же, "нековидных", медработников, заверили "РГ" в ведомстве, зарплата по сравнению с прошлым годом меньше точно не стала.

Сейчас на медицинской онлайн-карте отображены 1065 вакансий, имеющихся в больницах и поликлиниках 53 городов области

Впрочем, COVID рано или поздно пройдет. А существовавшие до пандемии бонусы, на которые могут претендовать медицинские сотрудники, пришедшие на работу в больницы и поликлиники Подмосковья, останутся. В том числе ежемесячная губернаторская доплата участковым педиатрам и терапевтам в размере 32 тысяч рублей, социальная ипотека, когда первоначальный взнос на покупку жилья и тело кредита медработнику оплачивает областной бюджет, оплата половины стоимости съемного жилья, миллион рублей подъемных тем, кто приходит работать в сельскую местность. Так что желающим есть смысл почаще заглядывать на интерактивную карту медицинских вакансий.