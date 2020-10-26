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26.10.2020 22:22
Рубрика: Власть

Доктор сел за карту

Как устроиться на работу в подмосковную больницу?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8296)
Найти работу в подмосковной больнице или поликлинике теперь можно в два счета. Поможет опубликованная на портале госуслуг Московской области интерактивная карта, на которой размещены все медицинские вакансии региона.
Врачи сегодня в любом регионе на вес золота. И Московская область - не исключение. Фото: Геннадий Аносов Врачи сегодня в любом регионе на вес золота. И Московская область - не исключение. Фото: Геннадий Аносов
Врачи сегодня в любом регионе на вес золота. И Московская область - не исключение. Фото: Геннадий Аносов

Это не первая попытка властей облегчить жителям области процесс трудоустройства. "Не так давно мы создали аналогичную карту с вакансиями, имеющимися в многофункциональных центрах. И сразу стало понятно, что сервис пользуется популярностью. Конечно, это удобно: объединение вакансий одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск и соискателям, и работодателям", - говорит министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Он уточнил, что сейчас на медицинской онлайн-карте отображаются около 1065 вакансий, имеющихся в больницах и поликлиниках 53 городских округов. И пользователь может быть уверен в том, что все они актуальны - вносить коррективы в содержание карты специалисты обещают раз в неделю.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Воспользоваться новым ресурсом легко, нужно лишь выбрать интересующий вас муниципалитет и учреждение здравоохранения на его территории - и все свободные медицинские должности вместе с требованиями, необходимыми для их получения, тут же появятся в отдельном окне. Здесь же указан электронный адрес mz-hr@mosreg.ru, на который нужно отправить резюме, если вакансия вас заинтересовала.

Разнообразие вакансий радует глаз. К примеру, Дедовской поликлинике требуются 13 специалистов - от терапевта до инфекциониста. В терапевтическом отделении Реутовской больницы ждут 11 узких специалистов, а больница в Бронницах готова принять 20 врачей, 10 из которых должны иметь специализацию анестезиолога-реаниматолога. Больше всего предложений поступает из крупных пристоличных городов - Одинцова, Видного, Люберец и Красногорска. Это и понятно - чем больше муниципалитет, тем выше там нехватка врачей, но и зарплаты в таких городах специалистам тоже предлагают повыше.

К слову, о зарплатах. На интерактивной карте, в отличие от всей остальной информации, размера зарплат нет. Ее кандидату назовут на собеседовании, потому что итоговая зарплата все равно будет зависеть и от опыта специалиста, и от его нагрузки. Но средняя зарплата врачей в Подмосковье по итогам 2019 года, согласно данным регионального минздрава, составляла 88,5 тысячи рублей, а среднего медперсонала - 45,8 тысячи. В этом году данные постоянно мониторят только по тем специалистам, которые работают с коронавирусными больными. Таким врачам сегодня платят от 206 тысяч рублей в месяц, медицинским сестрам - от 125 тысяч, санитарам - от 60 тысяч рублей. У обычных же, "нековидных", медработников, заверили "РГ" в ведомстве, зарплата по сравнению с прошлым годом меньше точно не стала.

Сейчас на медицинской онлайн-карте отображены 1065 вакансий, имеющихся в больницах и поликлиниках 53 городов области 

Впрочем, COVID рано или поздно пройдет. А существовавшие до пандемии бонусы, на которые могут претендовать медицинские сотрудники, пришедшие на работу в больницы и поликлиники Подмосковья, останутся. В том числе ежемесячная губернаторская доплата участковым педиатрам и терапевтам в размере 32 тысяч рублей, социальная ипотека, когда первоначальный взнос на покупку жилья и тело кредита медработнику оплачивает областной бюджет, оплата половины стоимости съемного жилья, миллион рублей подъемных тем, кто приходит работать в сельскую местность. Так что желающим есть смысл почаще заглядывать на интерактивную карту медицинских вакансий.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Рыбникова
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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