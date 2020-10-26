Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей

Девочка очень хотела спасти маму и всех родственников. Но оказалась жертвой циничного обмана.

В пресс-службе УВД по САО Москвы сообщили, что в территориальный отдел полиции обратился 56-летний житель Москвы. Он рассказал, что к его несовершеннолетней дочери на улице подошли неизвестная женщина и мужчина, представившийся соседом. В ходе беседы незнакомец сообщил девочке о том, что ее мать серьезно больна, а на семью наведена порча. Мужчина предложил свою помощь и рассказал о совершении обряда. Для этого он попросил взять дома сырое яйцо, фотографию родителей, украшения, деньги и принести ему. Женщина в свою очередь сказала, что сама не раз пользовалась услугами друга и всегда ей это помогало. Доверчивая девочка выполнила требуемое и передала незнакомцам часы, кольцо и деньги. Когда они сказали идти домой и ждать, девочка поняла, что ее обманули, после чего рассказала о случившемся родителям. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Лжецелителя задержали сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Сокол. Им оказался 37-летний ранее судимый приезжий. Похищенные часы у злоумышленника изъяты, деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.