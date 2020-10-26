Московские дерматологи ответят на 100 вопросов про псориаз

В преддверии Всемирного дня псориаза специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения столицы приглашают сегодня всех желающих в онлайн-школу здоровья - "100 вопросов про псориаз".

- Много людей, которые страдают псориазом, не всегда обращаются за квалифицированной медицинской помощью и часто занимаются самолечением дома. Псориаз это не только заболевание, которое затрагивает кожные покровы, болезнь также очень часто затрагивает суставы, и другие органы, приводя к ранней инвалидизации пациента. В нашем центре мы используем комплексный подход к данному заболеванию. Это и наружная терапия, и системная терапия, и фототерапия, с назначением генно-инженерных препаратов. Поэтому очень важно для пациентов получить помощь не только от дерматолога, но и от смежных специалистов. Это способствует выработке более успешной тактики лечения. В нашем центре для пациентов с псориазом и псориатическим артритом индивидуально и бесплатно подбирается соответствующая терапия, рассказала Ольга Жукова, главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

В 15.00 в рамках "Школы" на вопросы, касающиеся псориаза, ответят врачи-дерматовенерологи и доктора смежных специальностей: врач-ревматолог, эндокринолог, подолог и клинический психолог.

Специалисты расскажут о распространенности, причинах и механизмах развития псориаза, а также про эффективные современные методы диагностики и лечения псориаза, которые применяются специалистами Московского центра дерматовенерологии и косметологии. Принять участие в онлайн-школе здоровья "100 вопросов про псориаз" сможет любой желающий. Начало в 15:00. Доступ по ссылке: https://youtu.be/x3YIbtegODc.