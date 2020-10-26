Новости

В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория 09:37
Более 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к электронным медкартам 09:29
Еще 2681 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:13
Тюменские медики приняли роды на борту вертолета 09:02
Работодатели выбирают не по паспорту 08:58
В Екатеринбурге загорелся магазин на первом этаже жилого дома 08:43
На Камчатке возбудили дело о гибели рабочего на руднике 08:38
Московские дерматологи ответят на 100 вопросов про псориаз 08:26
Генсек ООН оценил договоренность о прекращении огня между Ереваном и Баку 08:22
В Роспотребнадзоре назвали способ противостоять COVID-19 07:18
Назван способ восстановить обоняние после COVID-19 06:48
В Сингапуре участников крупных мероприятий протестируют на коронавирус 06:35
На "Иннопром онлайн" обсудят инновации в фармацевтике и медицине 05:44
В Японии впервые за агрессивную езду арестовали велосипедиста 05:39
Пять человек из окружения Пенса заразились коронавирусом 05:07
Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США 04:57
Трамп: Вакцина переломит ситуацию с пандемией коронавируса в США 04:06
Врач подсказал способы проверки себя на коронавирус 03:47
Почти 400 тысяч жителей Калифорнии останутся без света из-за ветра 03:15
Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту 02:39
Свою предвыборную агитацию Байден завершит в Джорджии 02:29
Власти Израиля продлили ограничения для экономики до 1 ноября 02:01
"Барселона" пожаловалась на арбитра матча против "Реала" 02:00
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ 01:38
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 00:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза
Задайте вопрос главе Рослесхоза
26.10.2020 08:26
Рубрика: Общество

Московские дерматологи ответят на 100 вопросов про псориаз

Текст: Любовь Проценко

В преддверии Всемирного дня псориаза специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения столицы приглашают сегодня всех желающих в онлайн-школу здоровья - "100 вопросов про псориаз".

Фото: iStock
Пациенты с заболеванием сердца получат лекарства бесплатно

- Много людей, которые страдают псориазом, не всегда обращаются за квалифицированной медицинской помощью и часто занимаются самолечением дома. Псориаз это не только заболевание, которое затрагивает кожные покровы, болезнь также очень часто затрагивает суставы, и другие органы, приводя к ранней инвалидизации пациента. В нашем центре мы используем комплексный подход к данному заболеванию. Это и наружная терапия, и системная терапия, и фототерапия, с назначением генно-инженерных препаратов. Поэтому очень важно для пациентов получить помощь не только от дерматолога, но и от смежных специалистов. Это способствует выработке более успешной тактики лечения. В нашем центре для пациентов с псориазом и псориатическим артритом индивидуально и бесплатно подбирается соответствующая терапия, рассказала Ольга Жукова, главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

В 15.00 в рамках "Школы" на вопросы, касающиеся псориаза, ответят врачи-дерматовенерологи и доктора смежных специальностей: врач-ревматолог, эндокринолог, подолог и клинический психолог.

Специалисты расскажут о распространенности, причинах и механизмах развития псориаза, а также про эффективные современные методы диагностики и лечения псориаза, которые применяются специалистами Московского центра дерматовенерологии и косметологии. Принять участие в онлайн-школе здоровья "100 вопросов про псориаз" сможет любой желающий. Начало в 15:00. Доступ по ссылке: https://youtu.be/x3YIbtegODc.

В регионах Общество Здоровье Москва Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября
Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США
Врач подсказал способы проверки себя на коронавирус
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах