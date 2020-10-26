Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале

Во время рейда 26 октября на Савеловском вокзале в Москве за несоблюдение масочного режима оштрафованы 37 человек. Об этом заявил начальник отдела технической инспекции ОАТИ столицы Алексей Кузнецов.

Он рассказал, что сотрудники ведомства вместе с полицией на транспорте обследовали Савеловский вокзал на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима.

В итоге было составлено 37 протоколов по статье 3.18.1 часть 2 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Напомним, ношение масок и перчаток остается обязательным в общественных местах, включая транспорт и магазины. Эта мера необходима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.