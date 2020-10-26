Под Липецком начали зарыблять Матырское водохранилище

В Матырское водохранилище выпустили первую партию мальков белого амура. Всего в водоем планируется запустить более 380 тысяч мальков. Спикер областного Совета депутатов Павел Путилин, наблюдая за зарыблением, напомнил о том, что экологическая повестка находится под особым контролем у депутатского корпуса.

- Реабилитация водных объектов - работа масштабная и многоплановая. Сегодня проведена расчистка реки Воронеж. Это один из этапов федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Белый амур выбран неслучайно. Эта рыба питается водорослями и станет отличным помощником в борьбе с зарастанием и заиливанием водоема. Ну а через несколько лет, когда эти мальки достигнут промыслового размера, сюда с удовольствием будут приходить любители рыбалки.

Компенсационные мероприятия в рамках экологической реабилитации реки Воронеж проводятся под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и направлены на сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания после проведения работ. Как отмечают экологи, это зарыбление стало одним из самых крупных, что когда-либо проводили на территории региона. Со временем этот белый амур распространится по акватории реки Воронеж. По сути, эта акция стала завершающим этапом экологической реабилитации реки Воронеж.

Общая протяженность работ по расчистке третьего участка реки Воронеж составила 10,7 километра, из них в 2019 году выполнено 7,7 километра, в 2020 году - три километра. Объем выемки донных отложений достиг 468 тысяч кубических метров, при этом свыше 80 кубометров достали со дна в нынешнем году. Общая стоимость работ составила 110 миллионов рублей.

- Расчистка и углубление дна, возвращение его к естественному рельефу - это основные работы, которые были проведены в рамках экореабилитации одной из крупнейших рек на территории области, - отметила начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина. - Кроме того, проводилась расчистка и укрепление берегов. Вдоль реки Воронеж было посажено более 7,5 тысячи растений, ставших естественным барьером против разрушения береговой линии.

Сохранению уникальных водных объектов в Липецкой области уделяется большое внимание. Сейчас продолжается расчистка пруда в Измалковском районе, завершена расчистка водных объектов в Краснинском, Тербунском районах, городе Лебедяни. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на расчистку прудов в Долгоруковском и Краснинском районах - мероприятия будут проводиться в 2021 году.

Также сейчас завершаются работы по расчистке реки Ягодная Ряса в городе Чаплыгине и протоки реки Воронеж у села Доброе. До 2024 года в рамках нацпроекта "Экология" планируются к расчистке реки Сосна, Красивая Меча, Дон - для этого уже разработана проектно-сметная документация.