Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер

Роспотребнадзор приостановил деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19 до решения суда. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

По его словам, проверка в клубе "Известия Hall" прошла 23 октября прямо во время проведения концерта. В результате, был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства.

"Не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки. Со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха, - рассказал Даниил Кобразов. - По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке для составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда".

Материалы дела, по его словам, будут переданы в районный суд. Кобразов напомнил, что часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или закрытие сроком до 90 суток.