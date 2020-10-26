Сергунина: Участники конкурса "Доброволец Москвы-2020" представят проекты

Завершился прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы - 2020". В этом году его участниками стали более 7,4 тысячи человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

- Самой представительной по числу конкурсантов стала номинация "Добрая команда. Вуз" - в ней зарегистрировано 2025 человек. А по количеству поданных заявок, их 470, лидирует индивидуальная номинация "Я волонтер", - рассказала Сергунина.

Конкурс "Доброволец Москвы" в этом году проходит в обновленном формате, отметила заммэра. У каждой некоммерческой организации появилась возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации "Спасибо". В ней заявлено более 80 добровольцев.

Кроме того, в конкурсе впервые примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности. Общее число конкурсантов в номинации "Добрая команда. Корпоративное объединение" составит свыше 630 человек.​