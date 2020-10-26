Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков

Атакующий защитник БК "Химки" Алексей Швед первым в Единой лиге преодолел отметку в 3000 очков. Знаменательное событие случилось в сегодняшнем выездном матче подмосковной команды против саратовского "Автодора".

На момент начала встречи у Шведа было 2987 очков в 157 играх. То есть, до юбилейного рубежа Алексею оставалось набрать 13 баллов. 31-летний лидер "Химок" с легкостью перевыполнил эту норму, отметившись в игре 17 очками. Теперь у Шведа на счету 3004 очка в Единой лиге ВТБ. Трудно представить, что кто-нибудь в ближайшее время сумеет перекрыть достижение Алексея, учитывая тот факт, что он об окончании карьеры даже не задумывается. Для справки: у ближайшего преследователя в этой снайперской гонке, Виталия Фридзона, - 2523 балла.

К сожалению для "Химок", юбилей Шведа не помог подмосковной команде избежать поражения в Саратове - 82:85.