Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" обратился представитель одной из местных организаций с заявлением о том, что из складского помещения, расположенного в микрорайоне Птицефабрики городского округа Люберцы, похищен товар на сумму более 4 миллионов рублей.

Вора вычислили и задержали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД. Им оказался 26-летний житель города Раменское, работающий водителем погрузчика на складе.

Именно он похитил со склада 164 мобильных телефона и сдал их в ломбарды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".

Следователем СУ МУ МВД мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.