Туляки попросили запретить рэперу Моргенштерну мат на концерте

Управление культуры и туризма администрации Тулы направило организаторам концерта письмо о недопустимости использования нецензурной лексики в выступлениях рэпера Моргенштерна.

Ранее местный житель обратился в администрацию города с просьбой запретить мат на концерте исполнителя.

Туляки активно обсуждают эту тему в соцсетях. Одни обращают внимание на то, что афише концерта стоит возрастное ограничение "16+". Другие поддерживают автора обращения, но при этом считают цензуру недопустимой.

"Не особо люблю творчество Моргенштерна, но отменять концерт из-за ненормативной лексики это уже бред", - пишет один из пользователей.

Концерт должен пройти на этой неделе. Пока его никто не отменял.