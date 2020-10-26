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26.10.2020 15:35
Рубрика: Культура

Туляки попросили запретить рэперу Моргенштерну мат на концерте

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: instagram.com/morgen_shtern Фото: instagram.com/morgen_shtern
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Управление культуры и туризма администрации Тулы направило организаторам концерта письмо о недопустимости использования нецензурной лексики в выступлениях рэпера Моргенштерна.

Фото: instagram.com/ morgen_shtern
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Ранее местный житель обратился в администрацию города с просьбой запретить мат на концерте исполнителя.

Туляки активно обсуждают эту тему в соцсетях. Одни обращают внимание на то, что афише концерта стоит возрастное ограничение "16+". Другие поддерживают автора обращения, но при этом считают цензуру недопустимой.

"Не особо люблю творчество Моргенштерна, но отменять концерт из-за ненормативной лексики это уже бред", - пишет один из пользователей.

Концерт должен пройти на этой неделе. Пока его никто не отменял.

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